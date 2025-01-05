Samsung выпустит тонкий флагман Galaxy S25 Slim в стиле iPhone 17 Air — СМИ

Компания Samsung готовит тонкую версию будущего флагманского смартфона Galaxy S25. Об этом сообщает издание 9toMac со ссылкой на южнокорейский портал Sisa Journal.

Как отмечают источники, будущий гаджет должен составить конкуренцию предполагаемому тонкому гаджету iPhone 17 Air от Apple — информацию о нём ранее опубликовали несколько авторитетных инсайдеров. Samsung якобы начала разработку собственного тонкого смартфона именно после новостей о конкуренте. Ожидается, что гаджет выйдет приблизительно в сентябре 2025 года.

Характеристики Galaxy S25 Slim неизвестны, однако смартфон должен быть сопоставим по производительности с базовой версией Galaxy S25. Будущую линейку гаджетов анонсируют на мероприятии Galaxy Unpacked 2025 уже 22 января.