Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самые кассовые фильмы Якутии 2024 — Карина, Триумф, Там, где танцуют стерхи и Тимир

Якутское кино поставило рекорд по сборам в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Якутии Айсен Николаев поделился успехами местного кинематографа. Как рассказал чиновник, сборы якутских картин в 2024 году превысили отметку в 157 млн рублей — это абсолютный рекорд для региона.

Самым кассовым якутским релизом стала «Карина» — лента заработала в прокате около 52 млн рублей. Далее идут «Триумф» (31 млн рублей), «Там, где танцуют стерхи» (26 млн рублей) и «Тимир» (11 млн рублей).

Прошедший 2024 год стал рекордным для якутского кинематографа. Сборы якутских фильмов достигли исторического максимума — 157 миллионов рублей! Наше кино покоряет фестивали и конкурсы. Мы гордимся, что пятую часть всех зарубежных наград российского кино завоевали якутские фильмы.

В конце своего поста Николаев призвал местных кинематографистов работать в том же духе, прославляя местную культуру в России и по всему миру.

Материалы по теме
Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: он уже в кинотеатрах
Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: он уже в кинотеатрах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android