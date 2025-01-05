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Якутское кино поставило рекорд по сборам в 2024 году

Глава Якутии Айсен Николаев поделился успехами местного кинематографа. Как рассказал чиновник, сборы якутских картин в 2024 году превысили отметку в 157 млн рублей — это абсолютный рекорд для региона.

Самым кассовым якутским релизом стала «Карина» — лента заработала в прокате около 52 млн рублей. Далее идут «Триумф» (31 млн рублей), «Там, где танцуют стерхи» (26 млн рублей) и «Тимир» (11 млн рублей).

Прошедший 2024 год стал рекордным для якутского кинематографа. Сборы якутских фильмов достигли исторического максимума — 157 миллионов рублей! Наше кино покоряет фестивали и конкурсы. Мы гордимся, что пятую часть всех зарубежных наград российского кино завоевали якутские фильмы.

В конце своего поста Николаев призвал местных кинематографистов работать в том же духе, прославляя местную культуру в России и по всему миру.