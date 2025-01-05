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Фильм Баба Яга спасает Новый год — где смотреть в хорошем качестве, когда выйдет, сколько собрал

Семейный фильм «Баба Яга спасает Новый год» вышел в онлайн-кинотеатрах России
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5 января в онлайн-кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Баба Яга спасает Новый год». Семейное фэнтези уже можно посмотреть в «Окко», а также на «Кинопоиске», «Иви» и Wink.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Таким образом, новая часть франшизы «Баба Яга» добралась до стримингов спустя четыре недели проката — премьера картины в кинотеатрах состоялась 12 декабря. За этот срок лента заработала около 444 млн рублей и получила в целом положительные отзывы от зрителей.

«Баба Яга спасает Новый год» рассказывает историю Снежной королевы и Деда Мороза, которые когда-то были друзьями, однако их пути разошлись. Волшебник смог победить колдунью и заточил её в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет мальчик Юра находит ледяной посох Снежной Королевы и случайно освобождает её. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Чтобы помешать её козням и спасти праздник, Деду Морозу понадобится помощь Бабы Яги и других сказочных существ.

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