Стример Shroud запустил ивент Fragathon с донатами на благотворительность за фраги в играх

Популярный канадский стример Майкл Shroud Гржесик запустил новый ивент под названием Fragathon («Фраготон»). Событие продлится до конца месяца и будет посвящено количеству «фрагов» в видеоиграх.

Видео доступно на YouTube-канале shroud. Права на видео принадлежат shroud.

Так, в зависимости от совершённых устранений в Counter-Strike 2, PUBG, Valorant и других шутерах стример планирует пожертвовать определённую сумму денег в поддержку больных раком людей. Сперва Гржесик будет донатить по $ 1 за каждое убийство, однако число подписок и донаты от зрителей на Twitch увеличивают множитель самих пожертвований.

В 2023 году я потерял отца из-за рака, и с тех пор я ищу способы поддержать людей, которые переживают подобные ситуации. Так я и придумал «Фраготон». Весь январь я буду использовать свой счётчик убийств в играх. За каждое устранение на стриме один доллар пойдёт на благотворительность. Подписки и пожертвования от зрителей будут увеличивать множитель донатов, что приведёт к появлению всё большей и большей суммы.

Участвовать во «Фраготоне» будут в том числе друзья-стримеры Shroud'а. Он организовал у себя дома настоящий LAN-центр, во время которого ведущие также участвуют в испытаниях в реальной жизни, увеличивая общую сумму пожертвований на благотворительность. Итоги ивента стример подведёт в начале февраля.