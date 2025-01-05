Сборы фильма ужасов «Носферату» превысили $ 100 млн — это рекорд для Роберта Эггерса

По итогам второго уикенда сборы фильма «Носферату» превысили отметку в $ 100 млн. Таким образом, картина уже стала самым кассовым произведением в карьере американского постановщика Роберта Эггерса.

Ранее лучший результат принадлежал хоррору «Варяг», который завершил прокат с финальным показателем в $ 69 млн. Новинка показывает отличную выдержку в кинотеатрах и получает положительные отзывы от фанатов жанра.

«Носферату» — ремейк немецкой киноленты 1922 года. Фильм рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов». Главные роли в картине сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога Ярости») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).