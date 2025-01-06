Российский актёр Юра Борисов уступил награду Кирану Калкину на «Золотом глобусе» — 2025

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала победителя в номинации «Лучший актёр второго плана в фильме» на церемонии «Золотой глобус» — 2025. В ней участвовали сразу шесть артистов, среди которых был российский актёр Юра Борисов за роль в фильме «Анора».

Лауреатом премии стал Киран Калкин — брат Макколея Калкина, звезды комедии «Один дома». Организаторы выставки наградили его за выдающуюся роль в драме «Настоящая боль», где он сыграл с автором сценария и режиссёром Джесси Айзенбергом.

Это уже второй «Глобус» для Кирана Калкина, ранее актёр выигрывал награду за свою игру в сериале «Наследники» от HBO.

Лучший актёр второго плана в фильме