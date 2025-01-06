В Team Spirit по «Доте» вернулись два игрока и тренер

Киберспортивная организация Team Spirit анонсировала изменения в составе по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, в команду после отпуска вернулись игрок третьей позиции Магомед Collapse Халилов и тренер Айрат Silent Газиев. Кроме этого, к ростеру вновь присоединился Илья Yatoro Мулярчук, в связи с чем керри «спиритов» Алан Satanic Галлямов был переведён в инактив.

Состав Team Spirit по «Доте»:

Илья Yatoro Мулярчук;

Денис Larl Сигитов;

Магомед Collapse Халилов;

Александр rue Филин;

Ярослав Miposhka Найдёнов;

Айрат Silent Газиев (тренер).

Обновлённый состав Team Spirit дебютирует в закрытых квалификациях Восточной Европы к топ-турниру DreamLeague Season 25. Отборочные начнутся 7 января.