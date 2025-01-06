Чемпион The International 2011 покинул пост тренера NAVI Junior по «Доте»

Бывший киберспортсмен и чемпион The International 2011 Иван Artstyle Антонов оставил пост тренера NAVI Junior по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Украинский эксперт присоединился к Natus Vincere в 2021 году после завершения сотрудничества с Virtus.pro. C августа 2022 года он занимал позицию тренера молодёжного состава. Под его руководством ростер из новичков сцены вырос до уровня выступления на крупных LAN-соревнованиях.

В конце 2024 года контракт Артстайла подошёл к концу. Где продолжит карьеру Иван, пока неизвестно. На данный момент NAVI Junior находится в поиске тренера, а обязанности лидера на себя временно взял игрок состава Бакыт Zayac Эмилжанов.