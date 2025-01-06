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Состав Дахака по Dota 2 сменил регион — Chimera будет проходить отборы на Ближнем Востоке

Состав Дахака по Dota 2 сменил регион — Chimera будет проходить отборы на Ближнем Востоке
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Команда Chimera Esports перешла в регион MESWA для выступления в отборочных к чемпионатам от турнирного оператора ESL по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях коллектива.

Состав зарегистрировался на открытые квалификации Ближнего Востока к турниру DreamLeague Season 25 и с лёгкостью прошёл в закрытый этап, где будет разыгран один слот на чемпионате с призовым фондом $ 1 млн. Отборы в данном регионе принято считать одними из самых лёгких для прохождения на турниры по «Доте».

Стоит отметить, что среди игроков команды Никиты Daxak Кузьмина нет ни одного игрока из MESWA. Вероятно, для выступления игрокам коллектива пришлось временно собраться на буткемпе в одной из стран Ближнего Востока.

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