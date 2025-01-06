Базовый iPhone 13 рекордно подешевел в России

Издание Hi-Tech Mail обратило внимание на то, что базовый iPhone 13 подешевел в России до рекордных показателей. Новый смартфон можно купить в стране примерно за 63 тысячи рублей, а восстановленный (почти как новый) за 42 тысячи рублей и ниже.

Отметим, что на старте продаж iPhone 13 стоил в России 79 тысяч рублей. Сейчас же гаджет можно приобрести по максимально приятной цене, если даже рассматривать новый вариант.

iPhone 13 — базовая модель, представленная Apple в 2021 году. Несмотря на свой трёхгодовалый возраст, смартфон до сих пор остаётся крайне востребованным. Само собой, Apple будет ещё несколько лет поддерживать актуальность смартфона.