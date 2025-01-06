Team Falcons укомплектовала состав по CS2 — в звёздный состав вошёл россиянин

Клуб Team Falcons из Саудовской Аравии объявил о подписании трёх киберспортсменов из состава HEROIC по Counter-Strike 2.

Состав команды по CS2 со звёздными игроками Николой NiKo Ковачем и Эмилем Magisk Рейфом укомплектовали киберспортсмены Рене TeSeS Мадсен, Дамьян kyxsan Стоилковский и россиянин Абдул degster Гасанов, ранее представлявшие HEROIC.

Состав Team Falcons по CS2:

Никола NiKo Ковач;

Эмиль Magisk Рейф;

Абдул degster Гасанов;

Дамьян kyxsan Стоилковский;

Рене TeSeS Мадсен;

Дэнни zonic Соренсен (тренер).

В какую сумму обошёлся данный трансфер, неизвестно. Однако, по словам инсайдеров, это может быть самый дорогой переход игроков в истории Counter-Strike.