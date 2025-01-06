Team Falcons укомплектовала состав по CS2 — в звёздный состав вошёл россиянин
Клуб Team Falcons из Саудовской Аравии объявил о подписании трёх киберспортсменов из состава HEROIC по Counter-Strike 2.
Состав команды по CS2 со звёздными игроками Николой NiKo Ковачем и Эмилем Magisk Рейфом укомплектовали киберспортсмены Рене TeSeS Мадсен, Дамьян kyxsan Стоилковский и россиянин Абдул degster Гасанов, ранее представлявшие HEROIC.
Состав Team Falcons по CS2:
- Никола NiKo Ковач;
- Эмиль Magisk Рейф;
- Абдул degster Гасанов;
- Дамьян kyxsan Стоилковский;
- Рене TeSeS Мадсен;
- Дэнни zonic Соренсен (тренер).
В какую сумму обошёлся данный трансфер, неизвестно. Однако, по словам инсайдеров, это может быть самый дорогой переход игроков в истории Counter-Strike.
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