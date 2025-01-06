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Сатаник и его мама высказались об исключении игрока из Team Spirit по «Доте»

17-летний киберспортсмен Алан Satanic Галлямов и его мама Раиля Галлямова прокомментировали перевод игрока в запас Team Spirit по Dota 2. Высказывания были опубликованы в социальных сетях Сатаника.

После того как Team Spirit объявила о переводе Сатаника в инактив, молодой киберспортсмен опубликовал пост, где сообщил, что вскоре продолжит игровую карьеру в другой команде:

Вот и закончился мой путь в Spirit. Было круто, однако я, к сожалению, не смог поиграть в организации подольше. Но расстраиваться не стоит, ведь скоро я буду опять в игре.

Многочисленные фанаты поддержали киберспортсмена в комментариях к данной публикации. Своё сообщение оставила и мама игрока, которая поблагодарила болельщиков и поделилась подробностями произошедшего:

Хочу всем выразить благодарность за поддержку Алана!

Что касается решения Тим Спирит перевести его в запас: любая спортивная организация в первую очередь заинтересована в результатах, поэтому, очевидно, что предпочтение будет отдано более опытному и именитому игроку. Это не делалось за спиной, как может показаться многим. Всё это обсуждалось, и были самые разные варианты разрешения этой ситуации с возвращением Ильи (Yatoro. — Прим. «Чемпионата») в команду.

Алан не брошен на произвол судьбы. Его дальнейшей судьбой на данный момент активно занимаются. Могу всех заверить, что у него всё будет хорошо и скоро вы его опять увидите на про-сцене.

Также Раиля Галлямова выразила свою благодарность клубу, который активно содействовал развитию её сына:

Да, конечно, Алану, безусловно, хотелось бы играть в Тим Спирит и дальше, но так сложились обстоятельства. Мир большого спорта, увы, бывает жесток, и не всегда получается так, как тебе этого бы хотелось.

Мы благодарны клубу Тим Спирит за то, что они так много вложили в Алана, в его развитие и решение всех вопросов, включая образование, визы, множество бытовых вопросов вплоть до персонального тренера для физического развития.

Ничего не закончено, будем двигаться дальше. Надеемся, что Алан станет только сильнее и будет показывать отличную игру, но уже в другой команде.

Ранее в Team Spirit вернулись двукратные чемпионы The International Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов, а также тренер чемпионского ростера Айрат Silent Газиев.