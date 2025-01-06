«Бруталист», «Сёгун» и «Субстанция»: все победители «Золотого глобуса — 2025»

Минувшей ночью прошла церемония награждения престижной премии «Золотой глобус» для лучших работ в кино и на телевидении за 2024 год. Мы собрали все номинации и победителей в них ниже.

Лучшим драматическим фильмом стал «Бруталист», а лучшей комедией назвали «Эмилию Перес». Джереми Аллент Уайт, звезда «Медведя», забрал победу в номинации «Лучший актёр в комедии или мюзикле».

Все победители премии «Золотой глобус – 2025» (кино)

Лучший прокат: «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

Лучший фильм на иностранном языке: «Эмилия Перес»;

Лучший анимационный фильм: «Течение»;

Лучшая песня: El Mal из фильма «Эмилия Перес»;

Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс («Претенденты»);

Лучший сценарий: Питер Строан («Конклав»);

Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана («Эмилия Перес»);

Лучший актёр второго плана: Киран Калкин («Настоящая боль»);

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Деми Мур («Субстанция»);

Лучший актёр в комедии или мюзикле: Себастиан Стэн («Другой человек»);

Лучшая актриса в драматическом фильме: Фернанда Торрес («Я всё ещё здесь»);

Лучший актёр в драматическом фильме: Эдриан Броуди («Бруталист»);

Лучшая режиссура: Брэйди Корбет («Бруталист»);

Лучший комедийный фильм: «Эмилия Перес»;

Лучший драматический фильм: «Бруталист».

Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (ТВ)