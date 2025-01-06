«Бруталист», «Сёгун» и «Субстанция»: все победители «Золотого глобуса — 2025»
Минувшей ночью прошла церемония награждения престижной премии «Золотой глобус» для лучших работ в кино и на телевидении за 2024 год. Мы собрали все номинации и победителей в них ниже.
Лучшим драматическим фильмом стал «Бруталист», а лучшей комедией назвали «Эмилию Перес». Джереми Аллент Уайт, звезда «Медведя», забрал победу в номинации «Лучший актёр в комедии или мюзикле».
Все победители премии «Золотой глобус – 2025» (кино)
- Лучший прокат: «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- Лучший фильм на иностранном языке: «Эмилия Перес»;
- Лучший анимационный фильм: «Течение»;
- Лучшая песня: El Mal из фильма «Эмилия Перес»;
- Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс («Претенденты»);
- Лучший сценарий: Питер Строан («Конклав»);
- Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана («Эмилия Перес»);
- Лучший актёр второго плана: Киран Калкин («Настоящая боль»);
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Деми Мур («Субстанция»);
- Лучший актёр в комедии или мюзикле: Себастиан Стэн («Другой человек»);
- Лучшая актриса в драматическом фильме: Фернанда Торрес («Я всё ещё здесь»);
- Лучший актёр в драматическом фильме: Эдриан Броуди («Бруталист»);
- Лучшая режиссура: Брэйди Корбет («Бруталист»);
- Лучший комедийный фильм: «Эмилия Перес»;
- Лучший драматический фильм: «Бруталист».
Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (ТВ)
- Лучший стендап на телевидении: Рики Джервейс.
- Лучшая актриса второго плана: Таданобу Асано («Сёгун»);
- Лучший актёр второго плана: Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
- Лучшая актриса в мини-сериале / телефильме: Джоди Фостер («Настоящий детектив»);
- Лучший актёр в мини-сериале / телефильме: Колин Фаррелл («Пингвин»);
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Джин Смарт («Хитрости»);
- Лучший актёр в комедии или мюзикле: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса в драматическом телесериале: Анна Саваи («Сёгун»);
- Лучший актёр в драматическом телесериале: Хироюки Санада («Сёгун»);
- Лучший мини-сериал или телефильм: «Грызня»
- Лучший комедийный сериал: «Хитрости»
- Лучший драматический сериал: «Сёгун».
Материалы по теме
Комментарии