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«Бруталист», «Сёгун» и «Субстанция»: все победители «Золотого глобуса — 2025»

«Бруталист», «Сёгун» и «Субстанция»: все победители «Золотого глобуса — 2025»
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Минувшей ночью прошла церемония награждения престижной премии «Золотой глобус» для лучших работ в кино и на телевидении за 2024 год. Мы собрали все номинации и победителей в них ниже.

Лучшим драматическим фильмом стал «Бруталист», а лучшей комедией назвали «Эмилию Перес». Джереми Аллент Уайт, звезда «Медведя», забрал победу в номинации «Лучший актёр в комедии или мюзикле».

Все победители премии «Золотой глобус – 2025» (кино)

  • Лучший прокат: «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
  • Лучший фильм на иностранном языке: «Эмилия Перес»;
  • Лучший анимационный фильм: «Течение»;
  • Лучшая песня: El Mal из фильма «Эмилия Перес»;
  • Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс («Претенденты»);
  • Лучший сценарий: Питер Строан («Конклав»);
  • Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана («Эмилия Перес»);
  • Лучший актёр второго плана: Киран Калкин («Настоящая боль»);
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Деми Мур («Субстанция»);
  • Лучший актёр в комедии или мюзикле: Себастиан Стэн («Другой человек»);
  • Лучшая актриса в драматическом фильме: Фернанда Торрес («Я всё ещё здесь»);
  • Лучший актёр в драматическом фильме: Эдриан Броуди («Бруталист»);
  • Лучшая режиссура: Брэйди Корбет («Бруталист»);
  • Лучший комедийный фильм: «Эмилия Перес»;
  • Лучший драматический фильм: «Бруталист».

Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (ТВ)

  • Лучший стендап на телевидении: Рики Джервейс.
  • Лучшая актриса второго плана: Таданобу Асано («Сёгун»);
  • Лучший актёр второго плана: Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
  • Лучшая актриса в мини-сериале / телефильме: Джоди Фостер («Настоящий детектив»);
  • Лучший актёр в мини-сериале / телефильме: Колин Фаррелл («Пингвин»);
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Джин Смарт («Хитрости»);
  • Лучший актёр в комедии или мюзикле: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Лучшая актриса в драматическом телесериале: Анна Саваи («Сёгун»);
  • Лучший актёр в драматическом телесериале: Хироюки Санада («Сёгун»);
  • Лучший мини-сериал или телефильм: «Грызня»
  • Лучший комедийный сериал: «Хитрости»
  • Лучший драматический сериал: «Сёгун».
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