Анонсирован турнир стримерш по CS2 с призовым фондом 1 млн рублей

Объявлен шоу-турнир BetBoom Womap Cup по Counter-Strike 2 среди команд популярных игровых стримерш. Анонс состоялся в социальных сетях контент-мейкера Юлии by_Owl Ивлевой.

В шоу-соревновании столкнутся четыре команды, капитанами которых выступят известные стримерши Юлия by_Owl Ивлева, Кристина Chr1swave, Ольга Fruktozka Попова и Арина Morphilina Юке.

Ивент пройдёт в период с 10 по 11 января 2025 года. Четыре коллектива в рамках онлайн-турнира с нижней сеткой разыграют призовой фонд в размере 1 млн рублей.

Подробности формата, распределение призового фонда, а также полные составы команд станут известны позже.