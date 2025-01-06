Турнирный оператор Epulze обанкротился — организация проводила мэйджоры по Dota 2

Турнирный оператор Epulze, известный за проведение киберспортивных лиг и топовых чемпионатов по Dota 2, инициировал процедуру банкротства.

Стало известно, что процедура была запущена 2 января 2025 года. Представители руководства Epulze никак не прокомментировали ситуацию. Ранее оператор проводил DPC-лиги в Юго-Восточной Азии, а также участвовал в организации престижных чемпионатов The Lima Major 2023 и Bali Major 2023.

Информация о том, что организация испытывает финансовые проблемы, появилась ещё в 2023 году. Команды, участвовавшие на соревнованиях от Epulze, а также приглашённые комментаторы и сотрудники организации массово жаловались на отсутствие выплат за выполненную работу.

В сентябре 2024 года CEO Epulze Маркус Лёвгрен рассказал, что причиной финансовых трудностей стала ошибка партнёра при организации турнира Bali Major 2023, а также проблемы в процессе монетизации DPC-лиг. Планирует ли компания погасить задолженности перед сотрудниками, неизвестно.