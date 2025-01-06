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В работе интернета в России наблюдаются сбои

В работе интернета в России наблюдаются сбои
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Сегодня утром пользователи начали обращать внимание на проблемы с работой интернета в России. На сайте «Сбой.рф» отмечаются сбои в работе сайтов Rutube, VK, «Яндекс», Wildberries, Google, «Ростелеком», «Кинопоиск» и многих других.

Личная проверка «Чемпионата» показала, что сбоев в работе сайтов не наблюдается, однако часть пользователей говорят об обратном.

Фото: Downdetector

В первую очередь начали сообщать о проблемах в работе сайта МТС и принадлежащего ему провайдера проводного интернета МГТС, а после этого появились сообщения о сбоях на других сайтах.

Ситуация с интернетом постепенно стабилизируется, но некоторые страницы в Сети пока не работают стабильно.

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