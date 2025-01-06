«Амкал» распустил состав по Counter-Strike 2

Киберспортивное подразделение ФК Амкал AMKAL ESPORTS объявило о роспуске состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Как сообщают представители клуба, весь ростер по CS2 переведён в запас и выставлен на трансфер. Официально неизвестно, что стало причиной для данного решения, однако, по слухам, весь ростер перейдёт под тег DMS.

Бывший состав AMKAL ESPORTS по CS2:

Александр TRAVIS Тимкив;

Игорь Forester Безотеческий;

Владислав Krad Кравченко;

Эмиль nota Москвитин;

Евгений topo- Иванов;

Святослав svyat Довбах (тренер).

В анонсе сообщается, что новый состав AMKAL ESPORTS по CS2 будет анонсирован позже.