«Амкал» распустил состав по Counter-Strike 2
Киберспортивное подразделение ФК Амкал AMKAL ESPORTS объявило о роспуске состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.
Как сообщают представители клуба, весь ростер по CS2 переведён в запас и выставлен на трансфер. Официально неизвестно, что стало причиной для данного решения, однако, по слухам, весь ростер перейдёт под тег DMS.
Бывший состав AMKAL ESPORTS по CS2:
- Александр TRAVIS Тимкив;
- Игорь Forester Безотеческий;
- Владислав Krad Кравченко;
- Эмиль nota Москвитин;
- Евгений topo- Иванов;
- Святослав svyat Довбах (тренер).
В анонсе сообщается, что новый состав AMKAL ESPORTS по CS2 будет анонсирован позже.
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