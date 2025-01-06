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«Амкал» распустил состав по Counter-Strike 2

«Амкал» распустил состав по Counter-Strike 2
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Киберспортивное подразделение ФК Амкал AMKAL ESPORTS объявило о роспуске состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Как сообщают представители клуба, весь ростер по CS2 переведён в запас и выставлен на трансфер. Официально неизвестно, что стало причиной для данного решения, однако, по слухам, весь ростер перейдёт под тег DMS.

Бывший состав AMKAL ESPORTS по CS2:

  • Александр TRAVIS Тимкив;
  • Игорь Forester Безотеческий;
  • Владислав Krad Кравченко;
  • Эмиль nota Москвитин;
  • Евгений topo- Иванов;
  • Святослав svyat Довбах (тренер).

В анонсе сообщается, что новый состав AMKAL ESPORTS по CS2 будет анонсирован позже.

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