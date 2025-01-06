Представлен новый персонаж Genshin Impact — психолог Мидзуки

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Разработчики Genshin Impact официально представили следующего играбельного персонажа — девушку-ёкая по имени Юмэмидзуки Мидзуки.

Ранее героиня из Инадзумы ни разу не появлялась в мире игры. Её описывают как клинического психолога, способной проникать в сны людей и освобождать их от кошмаров. Также она знакома с Яэ Мико.

Если в двух словах, она очень интересная, но очарования ей не хватает. Самый известный клинический психолог Инадзумы, она прекрасно умеет читать мысли людей. А вот свои мысли тщательно скрывает. Даже мне порой трудно её понять… Если встретитесь, попробуй угадать, о чём она думает.

Фото: HoYoverse

Мидзуки получит силу стихии анемо (ветер). Другие подробности о геймплее пока остаются неизвестными.

Вероятно, герой станет доступен уже в следующей версии 5.4, 12 февраля 2025 года.