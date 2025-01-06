Авторы Genshin Impact поздравили игроков с православным Рождеством — арт и новый промокод

Студия HoYoverse поздравила русскоязычных фанатов Genshin Impact с праздником Рождества. Пост с артом и новый промокод появился в социальных сетях игры.

На рождественском рисунке изображён Тарталья — персонаж из государства Снежная, вдохновлённого реальной Россией.

Солдаты, вперёд! Морозным северным ветром пронесёмся мы по этим землям, наполняя каждый уголок праздником! — Господин Тарталья, пожалуйста, помедленнее, мы не успеваем!

Фото: HoYoverse

Разработчики также подготовили к празднику новый промокод:

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Его можно активировать до 13 января на сайте или внутри игры. В подарок можно получить особое блюдо.