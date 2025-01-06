Большая часть жителей России не планирует менять смартфон в 2025 году

По данным издания ТАСС, свыше 80% россиян не планируют менять смартфон в 2025 году. Текущий гаджет устраивает жителей России из-за его новизны или отсутствия желания в обновлении.

В новом году, отметили пользователи, замена смартфона возможна в случае поломки старого (33%), или если смартфон подарят (15%). Кроме того, согласно представленным данным, на решение о замене гаджета также может повлиять выгодное ценовое предложение или выход обновлённой модели желаемого смартфона.

Вместе с тем порядка 22% россиян хотели бы получить смартфоны бренда Samsung в подарок в 2026 году, при этом почти для такого же процента пользователей бренд не важен. На третьем месте по выбору россиян находится iPhone, на четвёртом месте — Xiaomi.