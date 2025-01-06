Мошенники обманули чемпиона России по Dota 2 — у игрока украли 590 тысяч рублей

Киберспортсмен и чемпион России по Dota 2 Евгений fsd Погребешный стал жертвой мошенников. У про-игрока украли 590 тысяч рублей. Информация об этом появилась в СМИ.

Как сообщают различные источники, 12 декабря 2024 года с Евгением связался человек, представившийся как Эмин Антонян, председатель правления и генеральный секретарь ФКС России. От лица представителя федерации мошенник сказал игроку, что из-за утечки данных его средства могут попасть не в те руки.

Затем с Погребешным связался якобы сотрудник ФСБ, предложивший обезопасить денежные средства с помощью перевода на «безопасный счёт» в приложении Mir Pay. Евгений последовал указаниям мошенников и перевёл 590 тысяч рублей. Вскоре киберспортсмен осознал свою ошибку, однако средства уже были утрачены.

В июне 2024 года Евгений fsd Погребешный в составе Bald Dynasty занял первое место на чемпионате России по Dota 2. Победители получили 800 тысяч рублей на команду.