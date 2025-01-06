Названа причина массового сбоя интернета в России

Сегодня пользователи России сообщили о массовом сбое интернета, из-за которого затруднился доступ к сайтам Rutube, VK, «Яндекс», Wildberries, Google, «Ростелеком», «Кинопоиск» и многим другим.

В Ростелекоме объяснили причину массового сбоя. Причиной стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По данным ведомства, аварию уже устранили.

Отмечается, что ситуация с интернетом постепенно стабилизируется, но пока что некоторые страницы в Сети не работают стабильно. В первую очередь начали сообщать о проблемах в работе сайта МТС и принадлежащего ему провайдера проводного интернета МГТС, а после этого появились сообщения о сбоях на других сайтах.