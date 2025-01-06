Появилось детальное фото iPhone 17 с горизонтальными камерами

Авторитетный инсайдер Majin Bu, доказавший, что предоставляет достоверные данные, опубликовал на своей странице в соцсетях свежие детальные фото iPhone 17 с новыми горизонтальными камерами.

Более того, на фото также можно увидеть четыре стандартные расцветки, которые получат стартовые модели iPhone 17 Pro и Pro Max: чёрную, белую, бирюзовую и золотую.

Фото: Соцсети инсайдера Majin Bu

Презентация следующего поколения iPhone пройдёт в сентябре этого года. В Сети до этого появлялась информация о том, что Apple изменит дизайн камер, поэтому данные от инсайдера далеко не первые. Сама Apple информацию пока не подтверждала и не опровергала.