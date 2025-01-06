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Сценарий второго сезона сериала «Сёгун» закончат писать в феврале

Сценарий второго сезона сериала «Сёгун» закончат писать в феврале
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По данным издания Variety, сценарий второго сезона сериала «Сёгун» находится в активной работе. Его написание должны завершить до конца февраля. Об этом рассказала Рэйчел Кондо, исполнительный продюсер и соавтор шоу.

Сама Рэйчел не стала называть примерных сроков, когда закончится работа над сценарием, но это за неё сделал муж и один из продюсеров проекта — Джастин Маркс. Он отметил, что до конца работы над сюжетом «осталось около шести недель».

Мы продолжаем работать. Мы не сдались. Я не уверена, что могу поделиться конкретной информацией.

«Сёгун» выиграл в нескольких номинациях на премии «Золотой глобус — 2025».

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