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Сценаристка «Пингвина» отвергла популярную фанатскую теорию про Пугало

Сценаристка «Пингвина» отвергла популярную фанатскую теорию про Пугало
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После выхода сериала «Пингвин» у фанатов появилась теория, что доктор Джулиан Раш вполне может стать Пугалом во вселенной Мэтта Ривза, в которую входит Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона.

Как оказалось, эта фанатская теория не подтвердилась: сценаристка шоу Лорен Лефранк отвергла предположения фанатов и заявила, что Джулиан Раш точно не воплотит Пугало во втором сезоне и не станет им вообще в рамках вселенной.

Второй сезон «Пингвина» не стоит ждать раньше 2026 года, а сиквел «Бэтмена» выйдет в прокат 2 октября 2027 года. Третья часть уже находится в работе, но у неё пока нет даже примерной даты премьеры.

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