Microsoft призвала пользователей переходить с Windows 10 на Windows 11

Уже скоро начнётся выставка CES 2025, которая продлится до 11 января. Пока все ждут её старт, исполнительный вице-президент и директор по потребительскому маркетингу Microsoft Юсуф Мехди напомнил, что 2025 год станет «годом Windows 11».

По его словам, пользователям стоит переходить с Windows 10 на 11-ю версию операционной системы Microsoft.

Мы считаем, что одной из самых важных технологий, которую люди захотят обновить в 2025 году, будет не холодильник, телевизор или мобильный телефон. Это будет их компьютер с Windows 10, и они перейдут на Windows 11.

Напомним, поддержка Windows 10 прекратится уже 14 октября 2025 года. Компьютеры с этой ОС продолжат нормально функционировать, но обновления выходить перестанут.