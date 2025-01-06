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«Он хороший друг и замечательный человек»: Мэтт Ривз — о Колине Фаррелле

«Он хороший друг и замечательный человек»: Мэтт Ривз — о Колине Фаррелле
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Ни для кого не секрет, что актёры часто становятся хорошими друзьями со своими коллегами и даже с режиссёрами проекта, в котором снимаются. Похожая история произошла с Мэттом Ривзом и Колином Фарреллом, который сыграл Пингвина в одноимённом шоу и в «Бэтмене».

По словам Ривза, он считает Колина своим хорошим другом, который был рядом как в трудные моменты жизни, так и в остальные. Он назвал Фаррелла замечательным человеком и гением.

Он гений… он также замечательный человек. Было много всего, что произошло в моей жизни за последний год или около того, и он был таким хорошим другом. Всегда был рядом.

Второй сезон «Пингвина» не стоит ждать раньше 2026 года. Первый сезон вышел в 2024-м и собрал много тёплых отзывов от аудитории и критиков.

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