В мультсериале «Монстры-коммандос» появился новый Бэтмен

Мультсериал «Монстры-коммандос» завершился, и в нём, помимо сюжетных фрагментов и эпических сцен, обнаружили один любопытный фрагмент, на котором засветился Бэтмен. Если точнее: его силуэт. Тёмный рыцарь появился в шестой серии.

По словам Джеймса Ганна, изначально авторы шоу планировали показать героя побольше, но он запретил это делать, поскольку не хотел так рано раскрывать подробности о персонаже.

Когда мне впервые показали материалы для эпизода, в нём было куда больше Бэтмена. Я сказал, что не готов утвердить столько деталей персонажа.

Фрагмент с силуэтом Бэтмена из шестой серии «Монстров-коммандос»

Фото: Warner Bros.

Появлением Бэтмена создатели шоу и Ганн дали понять, что Тёмный рыцарь уже существует в новой киновселенной DC, поскольку «Монстры-коммандос» стали первым проектом свежей киновселенной.