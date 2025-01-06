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В российскую BetBoom Team по «Доте» вернулся gpk — kiyotaka переведён в запас

В российскую BetBoom Team по «Доте» вернулся gpk — kiyotaka переведён в запас
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Российская BetBoom Team анонсировала изменения в составе по Dota 2. Информация появилась на страницах в социальных сетях киберспортивного клуба.

Команда заменила игрока второй позиции. Так, мидер состава Глеб kiyotaka Зырянов был переведён в инактив, а на его место вернулся бывший игрок BB Team Данил gpk~ Скутин.

Состав BB Team по «Доте»:

  • Иван Pure Москаленко;
  • Данил gpk~ Скутин;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Владислав Kataomi` Семёнов;
  • Анатолий boo1k Иванов (тренер).

Слухи о том, что gpk~ может вновь присоединиться к составу BetBoom Team, появились сразу после того, как российский коллектив со Скутиным на замене стал чемпионом топ-турнира BLAST Slam 1. С kiyotaka данный ростер не поднимался выше второго места.

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