В российскую BetBoom Team по «Доте» вернулся gpk — kiyotaka переведён в запас

Российская BetBoom Team анонсировала изменения в составе по Dota 2. Информация появилась на страницах в социальных сетях киберспортивного клуба.

Команда заменила игрока второй позиции. Так, мидер состава Глеб kiyotaka Зырянов был переведён в инактив, а на его место вернулся бывший игрок BB Team Данил gpk~ Скутин.

Состав BB Team по «Доте»:

Иван Pure Москаленко;

Данил gpk~ Скутин;

Матвей MieRo Васюнин;

Виталий Save- Мельник;

Владислав Kataomi` Семёнов;

Анатолий boo1k Иванов (тренер).

Слухи о том, что gpk~ может вновь присоединиться к составу BetBoom Team, появились сразу после того, как российский коллектив со Скутиным на замене стал чемпионом топ-турнира BLAST Slam 1. С kiyotaka данный ростер не поднимался выше второго места.