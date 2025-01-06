В EA Sports FC 25 стартовало голосование за лучших игроков года — в этот раз без Головина

Electronic Arts запустила голосование среди пользователей на команду из лучших футболистов 2024 года. Разработчики предлагают геймерам собрать состав из 11 лучших спортсменов прошлого календарного года из топ-5 европейских лиг, после чего их усиленные версии появятся в футбольном симуляторе EA Sports FC 25.

Собрать как мужской, так и женский составы 2024 года можно на официальном сайте Electronic Arts по ссылке . В прошлом году в числе номинантов значился российский полузащитник Александр Головин, однако в этот раз он не участвует в событии.

Пример команды года Фото: EA Sports

Голосование продлится до середины января, после чего разработчики подведут итоги и выпустят усиленные версии футболистов и футболисток в режиме Ultimate Team. Улучшенные карточки можно будет получить из внутриигровых наборов или приобрести на трансферном рынке по достаточно внушительным ценам.