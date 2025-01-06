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В EA Sports FC 25 стартовало голосование за лучших игроков года — в этот раз без Головина

В EA Sports FC 25 стартовало голосование за лучших игроков года — в этот раз без Головина
Аудио-версия:
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Electronic Arts запустила голосование среди пользователей на команду из лучших футболистов 2024 года. Разработчики предлагают геймерам собрать состав из 11 лучших спортсменов прошлого календарного года из топ-5 европейских лиг, после чего их усиленные версии появятся в футбольном симуляторе EA Sports FC 25.

Собрать как мужской, так и женский составы 2024 года можно на официальном сайте Electronic Arts по ссылке. В прошлом году в числе номинантов значился российский полузащитник Александр Головин, однако в этот раз он не участвует в событии.
Пример команды года

Пример команды года

Фото: EA Sports

Голосование продлится до середины января, после чего разработчики подведут итоги и выпустят усиленные версии футболистов и футболисток в режиме Ultimate Team. Улучшенные карточки можно будет получить из внутриигровых наборов или приобрести на трансферном рынке по достаточно внушительным ценам.

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