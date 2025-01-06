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Украинские клубы Passion UA и Monte обновили составы по Counter-Strike 2

Украинские клубы Monte Esports и Passion UA объявили новые составы по Counter-Strike 2. Информация появилась на страницах в социальных сетях киберспортивных организаций.

Monte перевела в основной состав из молодёжки двух игроков Джека Gizmy фон Шпрекельсена и Гитиса Ryu Глушаускаса, а также тренера Ивана AiyvaN Семенца. Новички заняли позиции Владимира Woro2k Велетнюка, Камиля kei Петкуна и Петра nawrot Навротского соответственно.

Состав Monte Esports по CS2:

Джек Gizmy фон Шпрекельсен;

Гитис Ryu Глушаускас;

Павел dycha Дыха;

Олек hades Мишкевич;

Сергей DemQQ Демченко;

Иван AiyvaN Семенец (тренер).

Что касается Passion UA, киберспортивный клуб футболиста Александра Зинченко прекратил сотрудничество с Всеволодом s-chilla Щуровым и Родионом fear Смыком. Им на смену пришли Владислав Kvem Король и Алексей Topa Топчиенко.

Состав Passion UA по CS2:

Дмитрий jambo Семера;

Владислав Kvem Король;

Алексей Topa Топчиенко;

Эдуард zeRRoFIX Петровский;

Никита JACKASMO Скыба;

Михаил Kane Благин (тренер).

Ранее Monte Esports не смогла отобраться на престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024, а Passion UA заняла 17-19-е место на данном топ-турнире.