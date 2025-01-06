Украинские клубы Passion UA и Monte обновили составы по Counter-Strike 2

Украинские клубы Monte Esports и Passion UA объявили новые составы по Counter-Strike 2. Информация появилась на страницах в социальных сетях киберспортивных организаций.
Monte перевела в основной состав из молодёжки двух игроков Джека Gizmy фон Шпрекельсена и Гитиса Ryu Глушаускаса, а также тренера Ивана AiyvaN Семенца. Новички заняли позиции Владимира Woro2k Велетнюка, Камиля kei Петкуна и Петра nawrot Навротского соответственно.
Состав Monte Esports по CS2:
- Джек Gizmy фон Шпрекельсен;
- Гитис Ryu Глушаускас;
- Павел dycha Дыха;
- Олек hades Мишкевич;
- Сергей DemQQ Демченко;
- Иван AiyvaN Семенец (тренер).
Что касается Passion UA, киберспортивный клуб футболиста Александра Зинченко прекратил сотрудничество с Всеволодом s-chilla Щуровым и Родионом fear Смыком. Им на смену пришли Владислав Kvem Король и Алексей Topa Топчиенко.
Состав Passion UA по CS2:
- Дмитрий jambo Семера;
- Владислав Kvem Король;
- Алексей Topa Топчиенко;
- Эдуард zeRRoFIX Петровский;
- Никита JACKASMO Скыба;
- Михаил Kane Благин (тренер).
Ранее Monte Esports не смогла отобраться на престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024, а Passion UA заняла 17-19-е место на данном топ-турнире.