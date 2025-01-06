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Украинские клубы Passion UA и Monte обновили составы по Counter-Strike 2

Украинские клубы Passion UA и Monte обновили составы по Counter-Strike 2
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Украинские клубы Monte Esports и Passion UA объявили новые составы по Counter-Strike 2. Информация появилась на страницах в социальных сетях киберспортивных организаций.

Monte перевела в основной состав из молодёжки двух игроков Джека Gizmy фон Шпрекельсена и Гитиса Ryu Глушаускаса, а также тренера Ивана AiyvaN Семенца. Новички заняли позиции Владимира Woro2k Велетнюка, Камиля kei Петкуна и Петра nawrot Навротского соответственно.

Состав Monte Esports по CS2:

  • Джек Gizmy фон Шпрекельсен;
  • Гитис Ryu Глушаускас;
  • Павел dycha Дыха;
  • Олек hades Мишкевич;
  • Сергей DemQQ Демченко;
  • Иван AiyvaN Семенец (тренер).

Что касается Passion UA, киберспортивный клуб футболиста Александра Зинченко прекратил сотрудничество с Всеволодом s-chilla Щуровым и Родионом fear Смыком. Им на смену пришли Владислав Kvem Король и Алексей Topa Топчиенко.

Состав Passion UA по CS2:

  • Дмитрий jambo Семера;
  • Владислав Kvem Король;
  • Алексей Topa Топчиенко;
  • Эдуард zeRRoFIX Петровский;
  • Никита JACKASMO Скыба;
  • Михаил Kane Благин (тренер).

Ранее Monte Esports не смогла отобраться на престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024, а Passion UA заняла 17-19-е место на данном топ-турнире.

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