В составе HEROIC по CS2 остался один игрок

Израильский киберспортсмен Гай NertZ Илюц покинул состав HEROIC по Counter-Strike 2. Информация появилась на страницах клуба в социальных сетях.

После ухода Нертза из команды в ростере остался лишь один игрок — Расмус sjuush Бек — и тренер — Ээту sAw Саха. Ранее HEROIC также покинули три киберспортсмена, присоединившиеся к Team Falcons. Что касается NertZ, по слухам, израильтянин перейдёт в североамериканскую Team Liquid.

Состав HEROIC по CS2 на данный момент:

Расмус sjuush Бек;

Ээту sAw Саха (тренер).

Кроме этого, инсайдеры сообщают, что Расмус sjuush Бек тоже вскоре перейдёт в Ninjas in Pyjamas. Кто будет представлять HEROIC в новом сезоне, пока неизвестно.