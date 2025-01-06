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В составе HEROIC по CS2 остался один игрок

В составе HEROIC по CS2 остался один игрок
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Израильский киберспортсмен Гай NertZ Илюц покинул состав HEROIC по Counter-Strike 2. Информация появилась на страницах клуба в социальных сетях.

После ухода Нертза из команды в ростере остался лишь один игрок — Расмус sjuush Бек — и тренер — Ээту sAw Саха. Ранее HEROIC также покинули три киберспортсмена, присоединившиеся к Team Falcons. Что касается NertZ, по слухам, израильтянин перейдёт в североамериканскую Team Liquid.

Состав HEROIC по CS2 на данный момент:

  • Расмус sjuush Бек;
  • Ээту sAw Саха (тренер).

Кроме этого, инсайдеры сообщают, что Расмус sjuush Бек тоже вскоре перейдёт в Ninjas in Pyjamas. Кто будет представлять HEROIC в новом сезоне, пока неизвестно.

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