В составе HEROIC по CS2 остался один игрок
Израильский киберспортсмен Гай NertZ Илюц покинул состав HEROIC по Counter-Strike 2. Информация появилась на страницах клуба в социальных сетях.
После ухода Нертза из команды в ростере остался лишь один игрок — Расмус sjuush Бек — и тренер — Ээту sAw Саха. Ранее HEROIC также покинули три киберспортсмена, присоединившиеся к Team Falcons. Что касается NertZ, по слухам, израильтянин перейдёт в североамериканскую Team Liquid.
Состав HEROIC по CS2 на данный момент:
- Расмус sjuush Бек;
- Ээту sAw Саха (тренер).
Кроме этого, инсайдеры сообщают, что Расмус sjuush Бек тоже вскоре перейдёт в Ninjas in Pyjamas. Кто будет представлять HEROIC в новом сезоне, пока неизвестно.
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