Алик V-Tune Воробей сыграет на замене у 9Pandas по «Доте»

Киберспортивный клуб 9Pandas анонсировал стенд-ина на квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организации.

В рамках восточноевропейских закрытых отборочных «панды» сыграют с Аликом V-Tune Воробьём на первой позиции. Украинский киберспортсмен заменит бывшего игрока Virtus.pro Илью Kiritych~ Ульянова, который не сможет выступить в составе 9Pandas на данном этапе соревнования.

Состав 9Pandas на DL S25 по «Доте»:

Алик V-Tune Воробей (замена);

Даниил erase Иванов;

Владислав laise Лайс;

Михаил Lupsione Лапочкин (стенд-ин);

Алексей Solo Березин;

Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Ранее 9Pandas с Киритычем в качестве стенд-ина прошла через открытые отборы в закрытые квалификации к DL S25. Позже стало известно, что бывший керри VP не сможет продолжить выступление под тегом «панд» из-за личных дел, совпадающих с датами отборочных.