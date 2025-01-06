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Алик V-Tune Воробей сыграет на замене у 9Pandas по «Доте»

Алик V-Tune Воробей сыграет на замене у 9Pandas по «Доте»
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Киберспортивный клуб 9Pandas анонсировал стенд-ина на квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организации.

В рамках восточноевропейских закрытых отборочных «панды» сыграют с Аликом V-Tune Воробьём на первой позиции. Украинский киберспортсмен заменит бывшего игрока Virtus.pro Илью Kiritych~ Ульянова, который не сможет выступить в составе 9Pandas на данном этапе соревнования.

Состав 9Pandas на DL S25 по «Доте»:

  • Алик V-Tune Воробей (замена);
  • Даниил erase Иванов;
  • Владислав laise Лайс;
  • Михаил Lupsione Лапочкин (стенд-ин);
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Ранее 9Pandas с Киритычем в качестве стенд-ина прошла через открытые отборы в закрытые квалификации к DL S25. Позже стало известно, что бывший керри VP не сможет продолжить выступление под тегом «панд» из-за личных дел, совпадающих с датами отборочных.

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