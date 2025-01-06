Team Liquid укомплектовала состав по Counter-Strike 2

Киберспортивный клуб Team Liquid представил нового игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на страницах «жидких» в социальных сетях.

Слухи подтвердились, и на место Марэка YEKINDAR Галинскиса, переведённого в запас, пришёл бывший игрок HEROIC Гай NertZ Илюц.

Состав Team Liquid по CS2:

Кит NAF Маркович;

Рассел Twistzz Ван Далкен;

Роланд ultimate Томковяк;

Джастин jks Сэвэйдж;

Гай NertZ Илюц;

Торбьорн mithR Ниборг (тренер).

Обновлённый ростер Team Liquid дебютирует в закрытых отборочных Европы к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, которые пройдут в онлайн-формате в период с 14 по 19 января. На чемпионате в Копенгагене, Дания, восемь участников разыграют $ 500 тыс.