Team Liquid укомплектовала состав по Counter-Strike 2
Киберспортивный клуб Team Liquid представил нового игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на страницах «жидких» в социальных сетях.
Слухи подтвердились, и на место Марэка YEKINDAR Галинскиса, переведённого в запас, пришёл бывший игрок HEROIC Гай NertZ Илюц.
Состав Team Liquid по CS2:
- Кит NAF Маркович;
- Рассел Twistzz Ван Далкен;
- Роланд ultimate Томковяк;
- Джастин jks Сэвэйдж;
- Гай NertZ Илюц;
- Торбьорн mithR Ниборг (тренер).
Обновлённый ростер Team Liquid дебютирует в закрытых отборочных Европы к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, которые пройдут в онлайн-формате в период с 14 по 19 января. На чемпионате в Копенгагене, Дания, восемь участников разыграют $ 500 тыс.
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