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Team Liquid укомплектовала состав по Counter-Strike 2

Team Liquid укомплектовала состав по Counter-Strike 2
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Киберспортивный клуб Team Liquid представил нового игрока состава по Counter-Strike 2. Анонс состоялся на страницах «жидких» в социальных сетях.

Слухи подтвердились, и на место Марэка YEKINDAR Галинскиса, переведённого в запас, пришёл бывший игрок HEROIC Гай NertZ Илюц.

Состав Team Liquid по CS2:

  • Кит NAF Маркович;
  • Рассел Twistzz Ван Далкен;
  • Роланд ultimate Томковяк;
  • Джастин jks Сэвэйдж;
  • Гай NertZ Илюц;
  • Торбьорн mithR Ниборг (тренер).

Обновлённый ростер Team Liquid дебютирует в закрытых отборочных Европы к топ-турниру BLAST Bounty Spring 2025, которые пройдут в онлайн-формате в период с 14 по 19 января. На чемпионате в Копенгагене, Дания, восемь участников разыграют $ 500 тыс.

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