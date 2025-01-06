Уилл Смит намекнул, что сыграет Нео в фильме «Матрица 5»

Американский актёр Уилл Смит опубликовал загадочное сообщение на своей странице в соцсетях. В нём артист вспомнил события 1997 года, когда режиссёры-Вачовски предложили ему сыграть роль Нео в «Матрице», однако он отказался, после чего очень жалел.

В конце своего сообщения Уилл Смит задал риторический вопрос: какой получилась бы культовая трилогия, если бы главную роль сыграл звезда «Людей в чёрном», а не Киану Ривз?

Фото: Соцсети Уилла Смита

В 1997 году Вачовски предложили Уиллу Смиту роль Нео в «Матрице». Смит отказался… Какой была бы «Матрица» с Уиллом Смитом в роли Нео?

Сам Уилл Смит пока не рассказывал, на что именно он намекает в своём посте. Пользователи Сети тем временем считают, что это возможный анонс пятой части серии, где главного героя может сыграть Смит.