Valve обновила соревновательный маппул в Counter-Strike 2 — Vertigo заменили на Train

Компания Valve анонсировала изменения в турнирном перечне карт Counter-Strike 2. Информация появилась на официальных страницах шутера в социальных сетях.

Разработчики приняли решение заменить в соревновательном маппуле карту Vertigo на обновлённую Train. Новый список карт будет применяться начиная с престижного чемпионата Blast.tv Austin Major, который состоится в период с 9 по 22 июня 2025 года.

Vertigo была добавлена в список карт в 2019 году. Что касается Train, «поезд» убрали из соревновательного маппула в 2021-м. В ноябре 2024-го Valve добавила в CS2 новую версию карты Train, которая уже доступна в матчмейкинге шутера.