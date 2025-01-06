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Valve обновила соревновательный маппул в Counter-Strike 2 — Vertigo заменили на Train

Valve обновила соревновательный маппул в Counter-Strike 2 — Vertigo заменили на Train
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Компания Valve анонсировала изменения в турнирном перечне карт Counter-Strike 2. Информация появилась на официальных страницах шутера в социальных сетях.

Разработчики приняли решение заменить в соревновательном маппуле карту Vertigo на обновлённую Train. Новый список карт будет применяться начиная с престижного чемпионата Blast.tv Austin Major, который состоится в период с 9 по 22 июня 2025 года.

Vertigo была добавлена в список карт в 2019 году. Что касается Train, «поезд» убрали из соревновательного маппула в 2021-м. В ноябре 2024-го Valve добавила в CS2 новую версию карты Train, которая уже доступна в матчмейкинге шутера.

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