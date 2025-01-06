Team Spirit вырвалась на первое место в рейтинге лучших команд CS2

Портал HLTV по итогам трансферного окна обновил список сильнейших команд на профессиональной сцене Counter-Strike 2.

После первой волны перестановок на про-сцене CS2 российская Team Spirit, сохранившая состав без изменений, вырвалась на первое место, а G2 Esports, откуда ушёл киберспортсмен Никола NiKo Ковач, опустилась на вторую строчку. Тройку лидеров замкнула Natus Vincere, которой так же, как и «драконам», удалось удержать всю пятёрку игроков.

10 лучших команд по CS2 на 06.01.25 Фото: HLTV

Несколько позиций в рейтинге утратила европейская FaZe Clan, потерявшая Робина ropz Коля. Кроме этого, в десятку лучших попал новый состав Team Falcons, куда вошли NiKo, Magisk и трио из HEROIC.

Что касается российских команд в топ-30, Virtus.pro удерживает 17-е место, а Cloud9 и BetBoom Team поднялись на 26-ю и 27-ю строчки соответственно.