AMD представила процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D — «лучшие чипы для игр»
Компания AMD представила новую линейку флагманских процессоров — Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. Оба чипа поступят в продажу в марте, точную дату выхода и стоимость назовут позже.
В AMD называют процессоры «лучшими решениями для игр», уже показав графики производительности. Так, Ryzen 9 9950X3D обходит всех своих конкурентов, включая Ryzen 9 7950X3D, вплоть до 58%. Наибольший прирост виден в Counter-Strike 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, в то время как в игре по «Аватару» и Black Myth: Wukong разницы практически нет.
Тесты Ryzen 9 9950X3D в сравнении с Ryzen 9 7950X3D
Фото: AMD
Характеристики Ryzen 9 9950X3D
- Ядер: 16 (32 потока)
- Тактовая частота: 4,3 ГГц (до 5,7 ГГц в режиме Boost)
- Кэш: 144 Мб
- Энергопотребление: 170 Вт
Характеристики Ryzen 9 9900X3D
- Ядер: 12 (24 потока)
- Тактовая частота: 4,4 ГГц (до 5,5 ГГц в режиме Boost)
- Кэш: 140 Мб
- Энергопотребление: 120 Вт.
Фото: AMD
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