AMD представила процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D — «лучшие чипы для игр»

Компания AMD представила новую линейку флагманских процессоров — Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. Оба чипа поступят в продажу в марте, точную дату выхода и стоимость назовут позже.

В AMD называют процессоры «лучшими решениями для игр», уже показав графики производительности. Так, Ryzen 9 9950X3D обходит всех своих конкурентов, включая Ryzen 9 7950X3D, вплоть до 58%. Наибольший прирост виден в Counter-Strike 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, в то время как в игре по «Аватару» и Black Myth: Wukong разницы практически нет.

Тесты Ryzen 9 9950X3D в сравнении с Ryzen 9 7950X3D Фото: AMD

Характеристики Ryzen 9 9950X3D

Ядер : 16 (32 потока)

: 16 (32 потока) Тактовая частота : 4,3 ГГц (до 5,7 ГГц в режиме Boost)

: 4,3 ГГц (до 5,7 ГГц в режиме Boost) Кэш : 144 Мб

: 144 Мб Энергопотребление: 170 Вт

Характеристики Ryzen 9 9900X3D

Ядер : 12 (24 потока)

: 12 (24 потока) Тактовая частота: 4,4 ГГц (до 5,5 ГГц в режиме Boost)

4,4 ГГц (до 5,5 ГГц в режиме Boost) Кэш : 140 Мб

: 140 Мб Энергопотребление: 120 Вт.