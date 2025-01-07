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Фильм Анора — где смотреть в России в хорошем качестве

Фильм «Анора» вышел в онлайн-кинотеатрах России
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7 января состоялась премьера фильма «Анора» в российских онлайн-кинотеатрах. Ленту можно посмотреть в «Окко» и «Кинопоиске» с русским дубляжом или в оригинале с русскими субтитрами.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Neon.

Таким образом, лента добралась до российских стримингов спустя почти три месяца после выхода в кинотеатрах — это произошло 17 октября. За этот срок лента собрала в прокате около 240 млн рублей.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной. Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», — а также высокие рейтинги от критиков и зрителей.

Главные роли в ленте исполнили Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд»), Юра Борисов («Кентавр») и Алексей Серебряков («Бандитский Петербург», «Метод»), а также армянские актёры Карен Карагулян («Проект Флорида») и Ваче Товмасян («Невероятные приключения американца в Армении»).

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