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По «Призраку Цусимы» сделают аниме

По «Призраку Цусимы» сделают аниме
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Sony на пресс-конференции в рамках CES 2025 анонсировала аниме-адаптацию Ghost of Tsushima — «Призрак Цусимы: Легенды». Разработкой занимается студия Aniplex, а премьера состоится на Crunchroll.

Что интересно, аниме возьмёт за основу мультиплеерный режим «Легенды», который рассказывал о различных мифических легендах. При этом Sony также работает над фильмом по мотивам оригинальной игры: за него отвечает автор «Джона Уика» Чад Стахелски, который обещает перенести на экраны все особенности игры.

Премьера аниме состоится в 2027 году, тогда как у фильма нет даже примерной даты выхода — его режиссёр пока занят другими проектами.

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