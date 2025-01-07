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Одни из нас, 2 сезон: смотреть трейлер в онлайне

Второй сезон «Одних из нас» выйдет в апреле: вышел новый трейлер
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Sony на CES 2025 показала свежий ролик второго сезона The Last of Us, премьера которого состоится в апреле: ранее было известно только про премьеру шоу весной 2025 года.

Второй сезон станет адаптацией The Last of Us: Part 2, однако из-за объёмов первоисточника создателям сериала пришлось разделить историю как минимум на два сезона: третий сезон закончит пересказ событий второй игры. Впрочем, как конкретно адаптируют историю под два сезона, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Одни из нас» — адаптация одноимённой игры и на сегодня один из самых популярных сериалов в истории канала HBO.

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Второй сезон «Одних из нас» выйдет в апреле: вышел новый трейлер
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