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По Helldivers 2 и Horizon Zero Dawn снимут фильмы

По Helldivers 2 и Horizon Zero Dawn снимут фильмы
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Sony анонсировала два новых фильма по мотивам своих видеоигр: Columbia Pictures совместно с PlayStation Studios взялись за создание адаптаций Helldivers 2 и Horizon Zero Dawn.

Ранее по Horizon Zero Dawn планировали снять сериал для Netflix, но проект постепенно погиб после череды разных событий. Шоу должно было стать приквелом видеоигр и рассказать о крахе цивилизации, однако кино пойдёт по другому пути и, похоже, напрямую адаптирует сюжет первоисточника.

Про Helldivers 2 информации ещё меньше, но интересно, что Sony также владеет правами на «Звёздный десант». Никаких примерных сроков выхода проектов не называют.

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