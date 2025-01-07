NVIDIA анонсировала новые видеокарты — RTX 5000

NVIDIA на CES 2025 анонсировала новое поколение видеокарта на базе архитектуры Blackwell. Компания сразу же представила четыре видеокарты: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Все они появятся в продаже совсем скоро: первую модель начнут продавать уже в этом месяце.

По словам NVIDIA, за счёт новых ИИ-функций видеокарт «бюджетная» RTX 5070 за $ 550 сможет выдавать производительность на уровне RTX 4090 — всё благодаря новой версии DLSS 4, которая благодаря ИИ сможет из 2 млн пикселей «дорисовывать» оставшиеся 33 млн пикселей.

Цена RTX 5000

RTX 5070 — 549 долларов.

RTX 5070 Ti — 749 долларов

RTX 5080 — 999 долларов

RTX 5090 — 1999 долларов