Представлена DLSS 4 для видеокарт RTX 5000

NVIDIA анонсировала следующую версию своей технологии DLSS — DLSS 4. Традиционно компания представила очередное нововведение, которое будет доступно исключительно на новых видеокартах, речь про мультигенерацию кадров.

Отличие от генерации кадров, представленной для видеокарты RTX 4000, в том, что вместо одного дополнительного кадра мультигенерация позволяет дорисовать сразу три дополнительных кадра. Таким образом из одного кадра можно получить четыре: при 30 FPS без DLSS благодаря DLSS 4 можно получить 120 FPS.

К примеру, на RTX 5090 можно будет сыграть в Alan Wake 2 с максимальным уровнем графики и полной трассировкой путей в разрешении 4К… с 250 кадрами в секунду.

Другой пример: Cyberpunk 2077 на RTX 4090 выдаёт только 100-110 кадров, тогда как на RTX 5090 игра сможет работать при 240 кадрах в секунду.

Cyberpunk 2077: RTX 4090 vs RTX 5090 Фото: NVIDIA

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При этом все остальные модели DLSS, которые доступны на прошлых видеокартах RTX, получат значимые улучшения в производительности и качестве.