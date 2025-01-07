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Полный список команд на закрытых квалификациях к DL S25 по Dota 2 (Дримлига 25)

Стали известны все участники закрытых отборочных к DreamLeague Season 25 по «Доте»
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Завершились региональные открытые квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2. Полный список участников закрытых отборов — в нашем материале.

По итогам квалификаций в Западной Европе три команды пройдут на онлайн-соревнование с призовым фондом $ 1 млн. От Восточной Европы, Китая и Юго-Восточной Азии на турнир выйдут по два коллектива. Что касается остальных регионов, на DL S25 от них будет лишь один представитель.

Отборы в Юго-Восточной Азии, Восточной Европе и Южной Америке пройдут в период с 7 по 9 января, а в Северной Америке, Китае, Западной Европе и на Ближнем Востоке — с 9 по 11.

Все составы закрытых квалификации к DL S25 по «Доте»:

Восточная Европа (2 слота)

  • Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
  • Natus Vincere (Украина) — прямое приглашение;
  • 1win Team (Россия) — прямое приглашение;
  • L1GA TEAM (Восточная Европа) — прямое приглашение;
  • One Move (Россия) — прямое приглашение;
  • Virtus.pro (Россия) — победитель открытых отборов;
  • 9Pandas (Россия) — победитель открытых отборов;
  • ASAKURA (Белоруссия) — победитель открытых отборов.

Западная Европа (3 слота)

  • AVULUS (Европа) — прямое приглашение;
  • Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;
  • NAVI Junior (Украина) — прямое приглашение;
  • OG (Европа) — прямое приглашение;
  • Passion UA (Украина) — прямое приглашение;
  • Team Türkiye (Турция) — победитель открытых отборов;
  • Jigglin (Европа) — победитель открытых отборов.

Китай (2 слота)

  • Yakult's Brothers (Китай) — прямое приглашение;
  • Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;
  • Titan (Китай) — прямое приглашение;
  • Spiky Gaming (Китай) — прямое приглашение;
  • ToLight Team (Китай) — победитель открытых отборов;
  • Team Tidebound (Китай) — победитель открытых отборов;
  • Ascent Esports (Китай) — победитель открытых отборов
  • Crocodile (Китай) — победитель открытых отборов.

Юго-Восточная Азия (2 слота)

  • BOOM Esports (Филиппины) — прямое приглашение;
  • Talon Esports (Азия) — прямое приглашение;
  • Aurora Gaming (Азия) — прямое приглашение;
  • Execration (Филиппины) — прямое приглашение;
  • The MongolZ (Азия) — прямое приглашение;
  • Team Essence (Таиланд) — победитель открытых отборов;
  • Team Kukuys (Филиппины) — победитель открытых отборов;
  • Yangon Galacticos (Мьянма) — победитель открытых отборов.

Северная Америка (1 слот)

  • Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;
  • Apex Genesis (США) — прямое приглашение;
  • Meant 2 Be (США) — победитель открытых отборов;
  • TiltedBoys (Азия) — победитель открытых отборов;
  • IRON CLAN (Перу) — победитель открытых отборов;
  • SkyWalkers (США) — победитель открытых отборов;
  • Get Rekt (Южная Америка) — победитель открытых отборов;
  • Entropia Esport (Северная Америка) — победитель открытых отборов.

Южная Америка (1 слот)

  • M80 (Перу) — прямое приглашение;
  • HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
  • FUSION (Перу) — победитель открытых отборов;
  • Perro Negro (Перу) — победитель открытых отборов;
  • Hokori (Перу) — победитель открытых отборов;
  • Team Waska (Перу) — победитель открытых отборов;
  • Fantasy Gaming (Перу) — победитель открытых отборов;
  • Infamous (Перу) — победитель открытых отборов.

Ближний Восток и Северная Африка (1 слот)

  • Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;
  • Winter Bear (Иран) — победитель открытых отборов;
  • Wolf Warriors (Иран) — победитель открытых отборов;
  • Advance Esports (Иран) — победитель открытых отборов;
  • Kodiak Bear (Иран) — победитель открытых отборов;
  • Chimera Esprots (Восточная Европа) — победитель открытых отборов;
  • The Covenant (Бангладеш) — победитель открытых отборов;
  • Winners (Иран) — победитель открытых отборов.

Закрытые отборочные к DL S25, третьему турниру сезона ESL Pro Tour 2024/2025, пройдут в онлайн-формате в период с 7 по 11 января.

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