Стали известны все участники закрытых отборочных к DreamLeague Season 25 по «Доте»

Завершились региональные открытые квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2. Полный список участников закрытых отборов — в нашем материале.

По итогам квалификаций в Западной Европе три команды пройдут на онлайн-соревнование с призовым фондом $ 1 млн. От Восточной Европы, Китая и Юго-Восточной Азии на турнир выйдут по два коллектива. Что касается остальных регионов, на DL S25 от них будет лишь один представитель.

Отборы в Юго-Восточной Азии, Восточной Европе и Южной Америке пройдут в период с 7 по 9 января, а в Северной Америке, Китае, Западной Европе и на Ближнем Востоке — с 9 по 11.

Все составы закрытых квалификации к DL S25 по «Доте»:

Восточная Европа (2 слота)

Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Natus Vincere (Украина) — прямое приглашение;

1win Team (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; L1GA TEAM (Восточная Европа) — прямое приглашение;

One Move (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Virtus.pro (Россия) — победитель открытых отборов;

— победитель открытых отборов; 9Pandas (Россия) — победитель открытых отборов;

— победитель открытых отборов; ASAKURA (Белоруссия) — победитель открытых отборов.

Западная Европа (3 слота)

AVULUS (Европа) — прямое приглашение;

Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;

Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;

NAVI Junior (Украина) — прямое приглашение;

OG (Европа) — прямое приглашение;

Passion UA (Украина) — прямое приглашение;

Team Türkiye (Турция) — победитель открытых отборов;

Jigglin (Европа) — победитель открытых отборов.

Китай (2 слота)

Yakult's Brothers (Китай) — прямое приглашение;

Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;

Titan (Китай) — прямое приглашение;

Spiky Gaming (Китай) — прямое приглашение;

ToLight Team (Китай) — победитель открытых отборов;

Team Tidebound (Китай) — победитель открытых отборов;

Ascent Esports (Китай) — победитель открытых отборов

Crocodile (Китай) — победитель открытых отборов.

Юго-Восточная Азия (2 слота)

BOOM Esports (Филиппины) — прямое приглашение;

Talon Esports (Азия) — прямое приглашение;

Aurora Gaming (Азия) — прямое приглашение;

Execration (Филиппины) — прямое приглашение;

The MongolZ (Азия) — прямое приглашение;

Team Essence (Таиланд) — победитель открытых отборов;

Team Kukuys (Филиппины) — победитель открытых отборов;

Yangon Galacticos (Мьянма) — победитель открытых отборов.

Северная Америка (1 слот)

Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;

Apex Genesis (США) — прямое приглашение;

Meant 2 Be (США) — победитель открытых отборов;

TiltedBoys (Азия) — победитель открытых отборов;

IRON CLAN (Перу) — победитель открытых отборов;

SkyWalkers (США) — победитель открытых отборов;

Get Rekt (Южная Америка) — победитель открытых отборов;

Entropia Esport (Северная Америка) — победитель открытых отборов.

Южная Америка (1 слот)

M80 (Перу) — прямое приглашение;

HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;

FUSION (Перу) — победитель открытых отборов;

Perro Negro (Перу) — победитель открытых отборов;

Hokori (Перу) — победитель открытых отборов;

Team Waska (Перу) — победитель открытых отборов;

Fantasy Gaming (Перу) — победитель открытых отборов;

Infamous (Перу) — победитель открытых отборов.

Ближний Восток и Северная Африка (1 слот)

Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;

Winter Bear (Иран) — победитель открытых отборов;

Wolf Warriors (Иран) — победитель открытых отборов;

Advance Esports (Иран) — победитель открытых отборов;

Kodiak Bear (Иран) — победитель открытых отборов;

Chimera Esprots (Восточная Европа) — победитель открытых отборов;

The Covenant (Бангладеш) — победитель открытых отборов;

Winners (Иран) — победитель открытых отборов.

Закрытые отборочные к DL S25, третьему турниру сезона ESL Pro Tour 2024/2025, пройдут в онлайн-формате в период с 7 по 11 января.