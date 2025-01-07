Стали известны все участники закрытых отборочных к DreamLeague Season 25 по «Доте»

Завершились региональные открытые квалификации к топ-турниру DreamLeague Season 25 по Dota 2. Полный список участников закрытых отборов — в нашем материале.
По итогам квалификаций в Западной Европе три команды пройдут на онлайн-соревнование с призовым фондом $ 1 млн. От Восточной Европы, Китая и Юго-Восточной Азии на турнир выйдут по два коллектива. Что касается остальных регионов, на DL S25 от них будет лишь один представитель.
Отборы в Юго-Восточной Азии, Восточной Европе и Южной Америке пройдут в период с 7 по 9 января, а в Северной Америке, Китае, Западной Европе и на Ближнем Востоке — с 9 по 11.
Все составы закрытых квалификации к DL S25 по «Доте»:
Восточная Европа (2 слота)
- Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;
- Natus Vincere (Украина) — прямое приглашение;
- 1win Team (Россия) — прямое приглашение;
- L1GA TEAM (Восточная Европа) — прямое приглашение;
- One Move (Россия) — прямое приглашение;
- Virtus.pro (Россия) — победитель открытых отборов;
- 9Pandas (Россия) — победитель открытых отборов;
- ASAKURA (Белоруссия) — победитель открытых отборов.
Западная Европа (3 слота)
- AVULUS (Европа) — прямое приглашение;
- Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;
- Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение;
- NAVI Junior (Украина) — прямое приглашение;
- OG (Европа) — прямое приглашение;
- Passion UA (Украина) — прямое приглашение;
- Team Türkiye (Турция) — победитель открытых отборов;
- Jigglin (Европа) — победитель открытых отборов.
Китай (2 слота)
- Yakult's Brothers (Китай) — прямое приглашение;
- Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;
- Titan (Китай) — прямое приглашение;
- Spiky Gaming (Китай) — прямое приглашение;
- ToLight Team (Китай) — победитель открытых отборов;
- Team Tidebound (Китай) — победитель открытых отборов;
- Ascent Esports (Китай) — победитель открытых отборов
- Crocodile (Китай) — победитель открытых отборов.
Юго-Восточная Азия (2 слота)
- BOOM Esports (Филиппины) — прямое приглашение;
- Talon Esports (Азия) — прямое приглашение;
- Aurora Gaming (Азия) — прямое приглашение;
- Execration (Филиппины) — прямое приглашение;
- The MongolZ (Азия) — прямое приглашение;
- Team Essence (Таиланд) — победитель открытых отборов;
- Team Kukuys (Филиппины) — победитель открытых отборов;
- Yangon Galacticos (Мьянма) — победитель открытых отборов.
Северная Америка (1 слот)
- Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;
- Apex Genesis (США) — прямое приглашение;
- Meant 2 Be (США) — победитель открытых отборов;
- TiltedBoys (Азия) — победитель открытых отборов;
- IRON CLAN (Перу) — победитель открытых отборов;
- SkyWalkers (США) — победитель открытых отборов;
- Get Rekt (Южная Америка) — победитель открытых отборов;
- Entropia Esport (Северная Америка) — победитель открытых отборов.
Южная Америка (1 слот)
- M80 (Перу) — прямое приглашение;
- HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
- FUSION (Перу) — победитель открытых отборов;
- Perro Negro (Перу) — победитель открытых отборов;
- Hokori (Перу) — победитель открытых отборов;
- Team Waska (Перу) — победитель открытых отборов;
- Fantasy Gaming (Перу) — победитель открытых отборов;
- Infamous (Перу) — победитель открытых отборов.
Ближний Восток и Северная Африка (1 слот)
- Nigma Galaxy (Ливан) — прямое приглашение;
- Winter Bear (Иран) — победитель открытых отборов;
- Wolf Warriors (Иран) — победитель открытых отборов;
- Advance Esports (Иран) — победитель открытых отборов;
- Kodiak Bear (Иран) — победитель открытых отборов;
- Chimera Esprots (Восточная Европа) — победитель открытых отборов;
- The Covenant (Бангладеш) — победитель открытых отборов;
- Winners (Иран) — победитель открытых отборов.
Закрытые отборочные к DL S25, третьему турниру сезона ESL Pro Tour 2024/2025, пройдут в онлайн-формате в период с 7 по 11 января.