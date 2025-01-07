«Лучше бы Overpass вернули»: сообщество CS2 — о замене Vertigo на Train

6 января разработчики Counter-Strike 2 обновили соревновательный «маппул». Теперь на турнирах по шутеру от Valve вместо карты Vertigo будет Train. Представители киберспортивного сообщества отреагировали на эту новость.

По словам снайпера G2 Esports Ильи m0NESY Осипова, обновлённый Train можно будет увидеть уже на турнире BLAST Bounty Spring 2025, квалификации к которому начнутся 14 января. Судя по всему, Монеси не очень рад этой информации:

Будем играть «Трейн» на BLAST Bounty. Беда-беда…

А вот бывшему капитану Virtus.pro Али Jame Джами нравятся изменения:

Отличные новости: плюс «Трейн»! Я как снайпер очень рад. Делюсь первыми впечатлениями по карте, так как недавно впервые сыграл на ней в матче два на два: B-«плент» такой же, как раньше (это круто, хотя я там не играл); по A-«пленту» тяжело судить, но вроде не прямо плохо.

«Маппул» стал лучше — это факт. Vertigo прямо ужасная была. Осталось добавить Overpass вместо Anubis (без негатива к «Анубису»).

Экс-тиммейт Джейма Давид n0rb3r7 Даниелян тоже ждёт возвращения Overpass:

Лучше бы Overpass вернули.

Игрок Natus Vincere Иван iM Михай считает, что разработчикам необходимо доработать Train:

Осталось только выпустить ещё патчей 10 на Train.

А новичок Team Falcons Абдул degster Гасанов просто доволен тем, что Valve отказалась от Vertigo:

Наконец-то они решились убрать эту карту после стольких лет.

Обновлённая версия карты Train была добавлена в Counter-Strike 2 в ноябре 2024 года.