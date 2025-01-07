Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Лучше бы Overpass вернули»: сообщество CS2 — о замене Vertigo на Train

«Лучше бы Overpass вернули»: сообщество CS2 — о замене Vertigo на Train
Аудио-версия:
Комментарии

6 января разработчики Counter-Strike 2 обновили соревновательный «маппул». Теперь на турнирах по шутеру от Valve вместо карты Vertigo будет Train. Представители киберспортивного сообщества отреагировали на эту новость.

По словам снайпера G2 Esports Ильи m0NESY Осипова, обновлённый Train можно будет увидеть уже на турнире BLAST Bounty Spring 2025, квалификации к которому начнутся 14 января. Судя по всему, Монеси не очень рад этой информации:

Будем играть «Трейн» на BLAST Bounty. Беда-беда…

А вот бывшему капитану Virtus.pro Али Jame Джами нравятся изменения:

Отличные новости: плюс «Трейн»! Я как снайпер очень рад. Делюсь первыми впечатлениями по карте, так как недавно впервые сыграл на ней в матче два на два: B-«плент» такой же, как раньше (это круто, хотя я там не играл); по A-«пленту» тяжело судить, но вроде не прямо плохо.
«Маппул» стал лучше — это факт. Vertigo прямо ужасная была. Осталось добавить Overpass вместо Anubis (без негатива к «Анубису»).

Экс-тиммейт Джейма Давид n0rb3r7 Даниелян тоже ждёт возвращения Overpass:

Лучше бы Overpass вернули.

Игрок Natus Vincere Иван iM Михай считает, что разработчикам необходимо доработать Train:

Осталось только выпустить ещё патчей 10 на Train.

А новичок Team Falcons Абдул degster Гасанов просто доволен тем, что Valve отказалась от Vertigo:

Наконец-то они решились убрать эту карту после стольких лет.

Обновлённая версия карты Train была добавлена в Counter-Strike 2 в ноябре 2024 года.

Материалы по теме
Valve обновила соревновательный маппул в Counter-Strike 2 — Vertigo заменили на Train
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android