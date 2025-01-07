Сборы новогодней комедии «Ёлки 11» превысили 1 млрд рублей

7 января сборы новогодней комедии «Ёлки 11» с Дмитрием Нагиевым в главной роли превысили 1 млрд рублей. Для достижения такой цифры ленте понадобилось почти три недели — премьера состоялась 19 декабря. Это уже третья картина, которой удалось преодолеть столь значимую оценку после «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста: Первого богатыря».

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«Ёлки 11» рассказывает о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.

В актёрский состав ленты вошли Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Виктор Хориняк и другие артисты. Режиссёрами выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.