В подписке PS Plus раздают «Отряд самоубийц», NFS: Hot Pursuit и The Stanley Parable

7 января подписчики базового тарифа PS Plus Essential получили доступ к трём свежим играм в сервисе для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. В подписке появились Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Suicide Squad: Kill the Justice League («Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости») и The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Фото: Sony

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в январе 2025 года

Need for Speed Hot Pursuit Remastered — переиздание знаменитой гонки от Electronic Arts, где гонщики соревнуются не только друг с другом, но и пытаются оторваться от полиции.

— переиздание знаменитой гонки от Electronic Arts, где гонщики соревнуются не только друг с другом, но и пытаются оторваться от полиции. Suicide Squad: Kill the Justice League — провальный экшен по «Отряду самоубийц», вышедший в феврале 2024 года.

— провальный экшен по «Отряду самоубийц», вышедший в феврале 2024 года. The Stanley Parable: Ultra Deluxe — переосмысление приключенческой головоломки со множеством концовок и необычным игровым процессом.

Все три проекта можно забрать на аккаунт до 3 февраля. Раздачу на следующий месяц Sony представит уже в конце января.