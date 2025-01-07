Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В подписке PS Plus раздают «Отряд самоубийц», NFS: Hot Pursuit и The Stanley Parable

В подписке PS Plus раздают «Отряд самоубийц», NFS: Hot Pursuit и The Stanley Parable
Аудио-версия:
Комментарии

7 января подписчики базового тарифа PS Plus Essential получили доступ к трём свежим играм в сервисе для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. В подписке появились Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Suicide Squad: Kill the Justice League («Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости») и The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Фото: Sony

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в январе 2025 года

  • Need for Speed Hot Pursuit Remastered — переиздание знаменитой гонки от Electronic Arts, где гонщики соревнуются не только друг с другом, но и пытаются оторваться от полиции.
  • Suicide Squad: Kill the Justice League — провальный экшен по «Отряду самоубийц», вышедший в феврале 2024 года.
  • The Stanley Parable: Ultra Deluxe — переосмысление приключенческой головоломки со множеством концовок и необычным игровым процессом.

Все три проекта можно забрать на аккаунт до 3 февраля. Раздачу на следующий месяц Sony представит уже в конце января.

Материалы по теме
Обзор Liar's Bar: почему игра стала главным хитом конца 2024 года
Обзор Liar's Bar: почему игра стала главным хитом конца 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android