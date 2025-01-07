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Актёр Том Холланд обручился с Зендеей

Актёр Том Холланд обручился с Зендеей
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Голливудские звёзды Том Холланд и Зендея скоро станут мужем и женой. Об этом сперва сообщило издание TMZ, после чего девушка появилась на прошедшем «Золотом глобусе» с надетым обручальным кольцом.

Как сообщили источники портала, Том Холланд сделал предложение руки и сердца в период между Рождеством и Новым годом в интимной обстановке. Актёр якобы изначально не хотел делать из этого события что-то грандиозное и анонсировать свой поступок публично. Сейчас пара раздумывает, где и когда они проведут свадьбу.

Том Холланд и Зендея начали встречаться в 2021 году, через несколько лет после выхода «Человек-паук: Возвращение домой», где они и познакомились. С тех пор пара находится в отношениях, при этом актёры редко делятся подробностями своей личной жизни.

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