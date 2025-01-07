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Team Spirit по «Доте» потеряла 30% EPT-очков из-за возвращения Яторо и Коллапса

Team Spirit по «Доте» потеряла 30% EPT-очков из-за возвращения Яторо и Коллапса
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Турнирный оператор ESL обновил таблицу лидеров по EPT-очкам в Dota 2. Информация появилась на официальном сайте организатора соревнований.

По большей части позиции команд в рейтинге не изменились. Однако Team Spirit утратила треть своих очков из-за возвращения в состав Ильи Yatoro Мулярчука и Магомеда Collapse Халилова, которые заменили Алана Satanic Галлямова и Абдималика Malik Сайлау соответственно.

Это связано с тем, что, по правилам ESL, команда, делающая две замены в ростере, теряет 30% от накопленных очков. Так, «Спириты» всё ещё сохраняют пятое место в списке, но теперь они отстают от Team Liquid на 1670 EPT-очков, что усложняет получение прямого приглашения на топ-турниры для российского коллектива.

Лучшие команды Dota 2 по EPT-очкам

Лучшие команды Dota 2 по EPT-очкам

Фото: ESL

Кроме этого, 30% очков потеряла Tundra Esports, которая заменила Артёма Lorenof Мельника на Божидара bzm Богданова и Егора Nightfall Григоренко на Антона dyrachyo Шкредова. Всех очков лишилась перуанская Team Waska, почти полностью обновившая свой ростер.

На основе EPT-очков восемь лучших команд в конце сезона получат прямые приглашения на престижный чемпионат Riyadh Masters 2025 в Саудовской Аравии.

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